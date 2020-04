«Finalmente tornano a casa i veronesi bloccati in Repubblica Dominicana»

VERONA - «Finalmente a casa, dopo settimane di tensione e preoccupazione». Si profila il lieto fine per l'avventura dei quattro veronesi bloccati in Repubblica Dominicana. Alle 21,20 di stasera, domenica 19 aprile, decolleranno dall'aeroporto di La Romana per fare ritorno a casa. Lo ha annunciato in una nota l'europarlamentare Paolo Borchia, e coordinatore di Lega nel Mondo, che da tempo segue il caso degli italiani bloccati da marzo nell'isola.

«Sono stato informato verso la mezzanotte di venerdì dall'ambasciatore Canepari – ha spiegato Borchia - della possibilità di organizzare un volo e mi sono subito messo in contatto con i veronesi rimasti. Alcuni casi erano delicati, come quello della signora Maria Rosa Bianchi di San Giovanni Lupatoto, invalida e affetta da cardiopatia, a Santo Domingo da gennaio con il marito e un'altra coppia di coniugi. Con l'ambasciatore siamo rimasti in contatto telefonico fino all'una e mezza di stanotte per risolvere gli ultimi intoppi legati ad altri italiani; finalmente, ora possiamo esprimere soddisfazione per l'epilogo positivo, anche perché le condizioni sanitarie nell'isola e il costo dei medicinali costituivano motivi di seria preoccupazione. Inoltre, la chiusura dello spazio aereo e l'azione di alcune agenzie che hanno venduto biglietti per voli mai operati hanno reso ancora più complicata la risoluzione».

«Il decollo avverrà alle 15,20 locali con scalo a Fiumicino e arrivo a Malpensa – conclude nella nota Borchia.

