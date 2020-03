VERONA - Vicini agli italiani nel segno della migliore tradizione dolciaria del paese. Melegatti è presente sia nei supermercati di tutta Italia sia nel proprio negozio online per consentire acquisti da casa con consegna a domicilio. Una modalità particolarmente apprezzata in questa fase di diffusione del Coronavirus.



«Mai come quest'anno avvertiamo la Pasqua come la vera rinascita di tutto il Paese e ci auguriamo che le imminenti festività coincidano con la ritrovata serenità delle famiglie italiane - dichiara Giacomo Spezzapria, presidente dell'azienda dolciaria Melegatti -. La presenza delle nostre colombe nei supermercati e nel negozio online contribuisce a testimoniare, oggi ancor più di ieri, i valori della tradizione e dell'impegno italiano»conclude Spezzapria. © RIPRODUZIONE RISERVATA