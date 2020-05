VERONA - Nonostante il governo non abbia ancora accolto la richiesta della Fondazione Arena di Verona per una deroga sul numero massimo di spettatori (tremila invece di mille) da ospitare nell'anfiteatro durante il mini-festival in programma il prossimo mese di agosto, oggi i militari del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto (Comfoter) hanno igienizzato tutti gli spazi interni ed esterni dell'Arena.L'intervento dell'esercito è stato organizzato di concerto con l'amministrazione comunale e con la Fondazione Arena, non solo in previsione della ripartenza degli spettacoli lirici, ma anche della riapertura al pubblico del monumento, che da domenica 31 maggio tornerà ad essere visitabile, nel rispetto degli accessi contingentati e di tutte le altre misure di sicurezza.