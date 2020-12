«Troppi morti e contagi servono regole più rigide»: medici e infermieri scrivono a Zaia

VERONA - I presidenti dell'Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Verona, Carlo Rugiu, e dell'Ordine degli Infermieri, Franco Vallicella, hanno inviato una lettera aperta al governatore del Veneto Luca Zaia per lanciare un appello per chiedere che siano «intraprese delle misure di prevenzione sanitaria attraverso restrizioni più severe di quelle attuali, al fine di riportare l'indice di contagiosità a un livello di maggiore controllo». «Le singole voci - dicono - sono diventate un coro, motivato dal fatto che in Veneto e specialmente a Verona non calano in maniera significativa i decessi né i ricoveri ospedalieri e in Terapia intensiva, e gli ospedali sono in difficoltà anche per quanto riguarda l'assistenza dei malati non Covid».

«Tutte le strutture ospedaliere di Verona e provincia - spiegano - sono in forte tensione e un ulteriore incremento dei casi diventerebbe insostenibile; le condizioni di lavoro di medici, infermieri, tecnici e operatori sanitari si sono fatte sempre più pesanti e il livello di resilienza è arrivato allo stremo. Le continue raccomandazioni ai cittadini di mantenere comportamenti responsabili - aggiungono - sono state disattese, col risultato che il numero dei contagi aumenta quotidianamente e così pure il numero dei ricoveri. La Germania e altri Paesi del Nord Europa, con numeri nazionali inferiori ai nostri, si preparano a un lockdown totale, certamente consci dei risvolti economici negativi. Capiamo che il momento è delicato, ma proprio per questo, a nome dei medici e degli infermieri veronesi - rilevano - , chiediamo di riportare l'indice di contagiosità a un livello di maggiore controllo attraverso un inasprimento delle restrizioni, per garantire la tenuta del Sistema sanitario regionale e degli operatori stessi». «Siamo a metà dicembre e gli ospedali veronesi e i reparti Covid allestiti ex novo- concludono - sono saturi».

