Sequestrate 11mila mascherine in vendita ad un prezzo doppio in farmacia

VERONA - La Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato 11.750 mascherine di tipo chirurgico poste in vendita da una farmacia della Valpolicella ad un prezzo doppio rispetto a quello stabilito dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. L'intervento è stato effettuato dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria scaligero al termine di uno dei numerosi controlli compiuti in questi giorni dalle Fiamme Gialle sull'intero territorio provinciale per verificare la corretta commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale.

Al momento dell'accesso nella farmacia, i Finanzieri hanno notato, all'interno di un espositore, numerose confezioni di mascherine di tipo chirurgico, da 50 pezzi ciascuna, poste in vendita al prezzo unitario di 1,20 euro(iva inclusa), mentre l'ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria impone che il prezzo finale di vendita al consumo di queste mascherine non può essere superiore, per ciascuna unità, a 0,50 euro al netto dell'IVA (0,61 euro iva inclusa). Tutti i prodotti sono stati sottoposti a sequestro. La posizione del titolare della farmacia è stata rimessa al vaglio della Procura della Repubblica di Verona.

