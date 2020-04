Coronavirus, Lory Del Santo choc: «Lasciare la libertà alla natura di far vincere i più forti»

Ultimo aggiornamento: 20:40

«Trovo giusto provare l’che è stato messo in pratica, ma se non dovesse essere la soluzione bisogna lasciare la libertà alla natura di far vincere i più forti». Una soluzione per uscire dal coronavirus che farà discutere, quella proposta dache sta trascorrendo lada Covid19 assieme al fidanzato. Ma Lory Del Santo conosce bene il dolore: ha perso due figli, uno precipitato bambino dal 53esimo piano di un grattacielo, nel 1991, e il secondo suicida due anni fa.La vita con la reclusione imposta dalle regole anti-coronavirus non è cambiata molto: «Già prima stavo sempre insieme al mio compagno – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – da quel punto di vista è cambiato ben poco. Il tempo passa in fretta, tra serie tv, social ed e-mail di lavoro. Le giornate finiscono in un battibaleno. Sono sempre in pigiama o al massimo in tuta, non mi trucco e i miei capelli sono allo stato brado. Stando sempre a casa si riposa non solo il fisico ma anche la mente».Ad essere più spaventato per ora è il fidanzato: “Lui è terrorizzato, non esce di casa da più di un mese e si fa portare tutto dai fattorini. L'altro giorno è arrivato un pacchetto minuscolo: aveva comprato il collirio on- line. Adesso sono io a fare la spesa al supermercato, munita di mascherina, ma smetterò presto perché voglio costringere Marco a uscire di casa”.