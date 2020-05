​Gel disinfettante contro il Coronavirus: ma era tutto un bluff

La Guardia di Finanza di Peschiera del Garda (Verona) ha scoperto e sequestrato in un negozio del basso lago di Garda 709 flaconi di gel per la pulizia delle mani , per un totale di 584 litri, ma destinati alla vendita come «prodotti anti Covid-19».



Sulle confezioni del gel erano riportate in etichetta informazioni non veritiere , che avrebbero potuto indurre in inganno i consumatori, su presunte proprietà sanitizzanti, proprie invece di altri prodotti medico-chirurgici. Il prodotto era invece un semplice detergente per mani, appartenente al mondo della cosmesi. Quelli che vantano in etichetta un'azione di disinfezione, classificabili come prodotti sanitizzanti/biocidi, posso essere venduti solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute. L'ipotesi di reato avanzata a carico del commerciante è di frode nell'esercizio del commercio.