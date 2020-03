Funerale con decine di persone: nei guai i partecipanti e il parroco

Funerali vietati per decreto e permessi solo con i parenti più stretti (con distanze di sicurezza), ma nella parrocchia veronese di S. Lucia Extra, sabato è stato nem diverso e partono le denunce al parroco don Franco Dal Dosso, che è stato denunciato assieme ad alcuni partecipanti al funerale e agli impresari delle onoranze funebri.

Il bilancio dei controlli, a sabato, racconta di 2.146 persone controllate delle quali 103 denunciate per violazione della disposizione dell’autorità. Sempre sabato sono stati controllati tra Verona e provincia 826 negozi e tre esercenti sono stati denunciati. Dall’inizio dei controlli, in tutto il territorio veronese sono stati controllati 28.327 cittadini e 997 di loro non avevano una giustificazione valida per essere in giro. In 21 hanno dato false dichiarazioni e per questo sono stati a loro volta denunciati. I commercianti controllati sono stati 8.150 e di loro 47 sono stati quelli denunciati. © RIPRODUZIONE RISERVATA