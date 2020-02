Coronavirus, la Fiera di Verona rinvia gli eventi del mese di marzo

VERONA - Sono state rinviate alla Fiera di Verona le rassegne 'Model Expo Italy' ed Elettroexpo, assieme alla mostra-convegno 'Innovabiomed', in seguito alle ordinanze di Regione Veneto e governo nazionale su Coronavirus. Lo rende noto oggi 25 febbraio Veronafiere, precisando che la decisione è stata presa anche se i tre eventi non ricadono nel periodo di chiusura contenuto nell'ordinanza, che termina il primo marzo. Innovabiomed, in calendario martedì 10 e mercoledì 11 marzo, sarà posticipata a lunedì 15 e martedì 16 giugno; Model Expo Italy ed Elettroexpo, previste in calendario sabato 7 e domenica 8 marzo, si terranno sabato 21 e domenica 22 novembre. Ogni altra variazione eventualmente necessaria rispetto a ulteriori ordinanze delle autorità preposte in materia di salute pubblica verrà comunicata dall'ente fieristico. © RIPRODUZIONE RISERVATA