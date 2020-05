Autoscuole in piazza: "no" agli esami alla Motorizzazione, rischio assembramenti

VERONA - Quattro manifestazioni in altrettante città italiane per dire «no» agli esami teorici per la patente di guida all'interno delle motorizzazioni civili. Anche a Verona, oggi, il sit-in organizzato dagli associati alla Confarca, confederazione italiana che rappresenta oltre 2500 titolari di autoscuole, studi di consulenza e scuole nautiche che da più di una settimana contestano la decisione, inserita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di far espletare gli esami teorici per le patenti all'interno delle Motorizzazioni civili nella fase 2 dell'emergenza sanitaria da Covid-19.



La protesta si svolge anche a Napoli, Firenze e Roma. La misura, secondo gli operatori, rischia di creare, a partire dal 3 giugno, con la ripresa degli esami, assembramenti e caos per gli aspiranti patentati, a causa di spostamenti verso gli uffici ministeriali che non sarebbero più a carico dei titolari delle scuole guida, bensì degli iscritti ai corsi per la patente e dei loro famigliari. Le proteste si concluderanno simbolicamente con il sit-in previsto nel primo pomeriggio in piazza Montecitorio: la richiesta è di far svolgere «in via temporanea» gli esami teorici all'interno delle sedi delle scuole guida. © RIPRODUZIONE RISERVATA