Coronavirus, muore un mese dopo la moglie l'alpinista Ezio Berti: scalò 25 volte l'Himalaya

VERONA - Ezio Berti, 80 anni, il famoso alpinista di San Giovanni Lupatoto, protagonista di grandi avventure sulle montagne dell’Himalaya dove era salito per 25 volte, è un'altra delle vittime del coronavirus..



È morto nella notte in ospedale a Villafranca Veronese, dove era stato trasferito dopo un mese di ricovero a Borgo Roma. "Addio indomito pioniere", lo ricordano gli amici del gruppo. Per fortuna, si è salvato il figlio Remo, che è rimasto intubato per due settimane, "Un dolore immenso, straziante", racconta la figlia Elisabetta. Ultimo aggiornamento: 11:19