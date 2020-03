Coronavirus, dipendente Unicredit contagiata: contattati clienti e colleghi

VERONA - Una dipendente Unicredit della filiale di Dossobuono, in provincia di Verona, è risultata positiva al Coronavirus. «UniCredit è in costante contatto con la dipendente interessata per assicurarsi che ottenga tutto il supporto possibile e le augura una pronta guarigione», spiega una nota del gruppo. «I locali - sottolinea - sono stati puliti e disinfettati lo scorso mercoledì e la filiale ha già riaperto con nuovo personale».



UniCredit ha contattato «tutti i dipendenti che potrebbero essere stati in stretto e recente contatto con la collega positiva al virus, consigliando loro di mettersi in quarantena per 14 giorni e di seguire le istruzioni delle autorità sanitarie». Anche i clienti che hanno visitato la filiale di recente saranno contattati individualmente. Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA