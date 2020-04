Non vuole stare ai domiciliari con la famiglia: si fa rispedire in carcere

CASTAGNARO - Un 59enne bosniaco, che doveva scontare ai domiciliari un residuo di pena per reati contro il patrimonio, ha chiesto di tornare in carcere, pur di non stare con la famiglia costretta a casa dalle restrizioni per il Coronavirus. L'uomo, in Italia senza fissa dimora, era ristretto nell'abitazione dei familiari a Villa Bartolomea (Verona). Dopo contrasti interni con la famiglia e recidivo per continui episodi di evasione, ha espresso la volontà di continuare a scontare la pena in carcere. Così l'Ufficio di sorveglianza di Verona con proprio decreto ha disposto la sospensione del residuo di pena. Sono stati quindi i carabinieri della locale stazione a prenderlo in consega e a trasferirlo provvisoriamente nel carcere di Rovigo.

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA