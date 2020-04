Coronavirus, in calo tutti gli indicatori: 191 contagiati meno di ieri, altri 23 fuori dalle terapie intensive, ma ancora 19 vittime

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 23 aprile 2020 . Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it.

Numeri ancora pesanti nell'ultimo bollettino sul Coronavirus in Veneto, con 143 nuovi casi di contagio da ieri sera (ben 190 in meno del giorno prima), che portano il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia a 16.881. Il dato degli attualmente positivi scende ancora sotto quota 10.000, a 9.9925. Lo spiega il report della Regione. Aggiornato al rialzo anche il dato delle vittime, 19 in più rispetto a ieri, per un totale (tra ospedali e case di riposo) di 1.206. Solo il cluster di Vo' segnala zero nella casella dei nuovi casi. Positivo invece l'aggiornamento dagli ospedali, con un calo sia per le terapie intensive (-23), che per i normali ricoveri (-16).

Siamo sulla strada giusta : Padova, Treviso, Belluno e Rovigo sotto i 20 casi in 24 ore.

Coronavirus Veneto, la diretta di Luca Zaia oggi: «Siamo alla riapertura, se fosse per noi le aziende sarebbero già attive. Scuole paritarie aperte in estate»