Coronavirus Veneto, altri 230 contagi e 7 vittime da stamani, Verona verso i 7500 casi totali

Coronavirus Veneto, ancora un forte aumento dei contagi oggi - 14 ottobre - con 230 nuovi casi e 7 morti rispetto a stamani alle 8, quindi in sole 9 ore. Le vittime si sono registrate 2 a Padova e Belluno, una ciascuna nelle province di Treviso, Verona e Rovigo. I decessi totali salgono a quota 2.233.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 di oggi, 14 ottobre.

Le province che hanno registrato i maggiori contagi sono Vicenza, Padova e Verona che resta la peggiore come casi totali (7429 da inizio pandemia). In tutto gli attualmente positivi sono 7314.



In isolamento domiciliare oltre 11mila persone.



Ricoverati in ospedale per Covid 19 sono a 369 (+10) di cui 280 positivi ovvero +9 da stamani e 46 in terapia intensiva (+6).

IL BOLLETTINO INTEGRALE - LEGGI E SCARICA

Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA