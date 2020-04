Coronavirus, scendono i contagi, ma altre 21 vittime. In isolamento 11.658 persone

Veneto,

20 aprile 2020 .

Covid-19, contagio e vittime oggi 20 aprile in Veneto

Le vittime di oggi

CLUSTER DEL VENETO

Padova

1887 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo)

Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto delLeCovid-19 sulScende il numero dei contagi: +192 nelle ultime 24 ore (-50 rispetto a ieri) ma ancora 21 vittime (3 in più del dato di 24 ore prima): i deceduti raggiungono un totale di 1112 dal 22 febbraio scorso, 4.954 invece i negativizzati virologici. Da oggi i pazienti in terapia sono 184 meno di quelli ricoverati per tutte le altre patologie.I decessi delle ultime 24 ore sono stati registrati: 5 a Schiavonia, 2 a Verona (Borgo Roma), 2 a Belluno, 3 a Treviso, 2 a Dolo, 1 a Vittorio Veneto, 1 a Oderzo, 1 a Valdagno, 1 a Legnago, 2 a San Bonifacio.In totale 1453 i ricoverati (-31 da ieri): 180 in terapia intensiva. Intanto ilha superato oggi la quota di 260.000 esetamponi guiti e analizzati dall'inizio dell'epidemia.Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230, 1519 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)8 contagiati attualmente positivi, 76 negativizzati virologici1387 contagiati attualmente positivi, 730 negativizzati virologici1018 contagiati attualmente positivi, 997 negativizzati virologici3023 contagiati attualmente positivi, 582 negativizzati virologici1594 contagiati attualmente positivi, 634 negativizzati virologici678 contagiati attualmente positivi, 175 negativizzati virologici215 contagiati attualmente positivi, 69 negativizzati virologici186 contagiati attualmente positivi, 71 negativizzati virologicicontagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici