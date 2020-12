Coronavirus in Veneto: 4.402 contagiati e 92 morti nelle ultime 24 ore Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di Azienda Zero di oggi 17 dicembre 2020. Sono 4.402 i nuovi contagi e 92 i morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Il totale dei positivi in regione dall'inizio dell'epidemia sale così a 205.609, il numero dei decessi a 5.161. In terapia intensiva sono ricoverate 378 persone (+6). Gli attuali positivi sono 95.779 contro i 94.225 di ieri alle 17 (+1.554). Le persone guarite dal virus sono 104.089.

Zaia: «Nuova un'ordinanza: da sabato 19 dicembre al 6 gennaio confini comunali chiusi»

BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO - SCARICA PDF

