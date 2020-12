Coronavirus in Veneto: 3.082 nuovi casi e 150 morti nelle ultime 24 ore. Il bollettino

Coronavirus in Veneto: i da di oggi 22 dicembre 2020. Sono 3.082 i nuovi casi positivi e 150 decessi che però sommano anche quelli non registrati lunedì. Nelle ultime 24 ore sono stati quasi 60.000 i tamponi fatti tra molecolari e il tasso di incidenza è al 5,14% sul totale dei tamponi. Ad oggi i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere in regione sono in totale 3.286 dei quali 379 in terapia intensiva (+4 da ieri) e 2.907 nelle aree non critiche.

Zaia sui contagi da Covid in Veneto, flessione a Verona. Domani Palù e Russo sul piano vaccini

