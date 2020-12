Coronavirus in Veneto nel bollettino delle pomeriggio di oggi, 7 dicembre 2020. Ci sono stati 2.547 nuovi contagiati e 82 morti in ventiquattr'ore. Le persone attualmente contagiate salgono così a 79.001, mentre le vittime da inizio pandemia a 4.325. I malati ricoverati nei reparti non critici degli ospedali veneti sono 2.788, mentre nelle terapie intensive ci sono 344 pazienti.

BOLLETTINO CON I CONTAGIATI VENETI - SCARICA IL PDF

