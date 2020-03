Coronavirus, Paluani dona 4mila colombe pasquali per i reparti di terapia intensiva

Un bel gesto da parte di Paluani, storica azienda dolciaria veronese, che in vista della prossima Santa Pasqua ha regalato quattromila colombe pasquali al personale sanitario italiano dei reparti di terapia intensiva: Paluani ha voluto così omaggiare il lavoro straordinario dei medici e degli infermieri, impegnati nella notta alla pandemia di coronavirus e a curare le centinaia di persone ricoverate, di cui molte in condizioni critiche.

LEGGI ANCHE --> Istat, prezzi alla produzione in calo a febbraio

Sono già iniziate le operazioni di consegna a cominciare da Verona, territorio a cui Paluani è storicamente legata sin dalla sua nascita. L'iniziativa vede coinvolti molti ospedali da Nord a Sud tra cui il Sacco di Milano, Spedali Civili di Brescia, ASST di Cremona, Ospedale Maggiore di Lodi, Ospedale Civico di Codogno, lo Spallanzani di Roma, i nosocomi veronesi (Borgo Roma, Borgo Trento, Negrar e Villafranca), il Sant'Orsola di Bologna, il Cotugno di Napoli e il Policlinico Giaccone di Palermo.

Oltre alla Colomba Pasquale, l'azienda ha inviato una lettera di ringraziamento: «A tutto il personale sanitario, dottori, infermieri, tecnici e assistenti coinvolti in prima linea va il nostro più sentito Grazie! Il nostro augurio è che anche voi possiate trascorrere qualche momento di serenità in questa Pasqua da condividere con le vostre famiglie. La tradizione della Colomba Pasquale rappresenta il calore del nostro abbraccio che si unisce a quello di tutti gli italiani nel ringraziarvi di cuore per i sacrifici e le difficoltà che state affrontando per noi, con la certezza che supereremo anche questo momento insieme».

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA