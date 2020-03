Allenamento in bici sul lungolago: denunciati 4 "under 23"

VERONA - Quattro giovani ciclisti sono stati denunciati dai Carabinieri a Torri del Benaco (Verona) per violazione al Dpcm sul Coronavirus. I giovani, tutti agonisti "under 23" residenti in altri comuni della provincia veronese, sono stati controllati mentre pedalavano sul lungolago in momenti diversi e benché si siano giustificati affermando di dover effettuare delle sedute di allenamento, sono stati segnalati per la violazione al Decreto.

Oltre ad allenarsi per la strada, secondo i militari i quattro non potevano essere fatti rientrare nella categoria di sportivi che va in deroga alla norma, né fra coloro che svolgono attività motoria, trovandosi tutti a decine di chilometri di distanza dalla loro abitazione. Nei loro confronti è scattata quindi la denuncia alla procura di Verona. Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA