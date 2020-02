L'Austria blocca al Brennero treno dall'Italia: «Due casi sospetti fatti scendere a Verona»

VERONA - Un treno proveniente dall'Italia è stato fermato alla frontiera con l'Austria, al Brennero, dopo che a bordo sono stati segnalati due casi sospetti di coronavirus: si tratta di due donne tedesche che erano in Italia. Lo riportano i media austriaci precisando che è stato il capotreno italiano dell'Eurocity ad allertare le autorità.

Si tratta del primo caso di intervento alla frontiera dopo l'esplosione dell'epidemia di Covid-19 in Italia.

I due casi sospetti sono stati fatti scendere a Verona, il treno ha proseguito, ma 300 passeggeri sono rimasti bloccati in frontiera al Brennero. Dai primi accertamenti si esclude che le due donne possano avere il Coronavirus, ma le autorità austriache vogliono prendere ogni precauzione.

ROMANIA

In Romania è stata disposta la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che siano stati nelle due regioni italiane negli ultimi 14 giorni. Lo annuncia il ministero della Sanità di Bucarest in una nota, come riporta l'agenzia romena Agerpres. I passeggeri all'aeroporto di Bucarest saranno sottoposti ad un questionario e assistiti da personale medico.

Il direttore dell'istituto di malattie infettive Adrian Streinu Cercel ha spiegato che chi arriva con un volo civile affronterà la quarantena in casa.

