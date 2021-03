Genitori con bambino in quarantena, ma al freddo: "salvati" dai pompieri

VERONA - La squadra provinciale NBCR dei Vigili del fuoco di Verona è intervenuta oggi 5 marzo per risolvere una situazione che aveva messo in difficoltà una famiglia colpita dal Covid 19.

Il nucleo familiare, composto dai genitori e da un bimbo di 7 anni, da una settimana era costretto in casa a causa del virus. Le cose sono peggiorate quando alcuni giorni fa la caldaia si è guastata. Il tecnico aveva dato la propria disponibilità ad intervenire, ma si trovava in evidente difficoltà ad entrare in un ambiente così delicato. Dopo qualche giorno trascorso invano a cercare soluzioni, la mamma ha chiamato il 115 ed ha chiesto aiuto.

APPROFONDIMENTI TRENTO Festa fra studenti universitari, scoppia un focolaio a Trento: 42... 5 MARZO Coronavirus Veneto, 430 nuovi casi e 14 morti nella giornata, i... 4 MARZO Bollettino Covid in Veneto oggi, giovedì 4 marzo 2021 IL MONITORAGGIO Coronavirus, l'indice Rt del Fvg a 0,91: valore sotto l'uno...

I pompieri scaligeri hanno organizzato l'incontro presso il luogo dell'intervento: il tecnico è stato vestito con idonei dispositivi di protezione ed è stato accompagnato all'interno della casa, dove ha effettuato la riparazione in tutta sicurezza. Una volta uscito è stata eseguita la procedura di sanificazione ed ha potuto indossare nuovamente la consueta divisa da lavoro.



Grande è stata la soddisfazione della famiglia, tornata al necessario confort delle mura domestiche.





© RIPRODUZIONE RISERVATA