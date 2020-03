Non basta il personale in casa di riposo: intervengono i pompieri

VERONA - I Vigili del fuoco di Verona e di Legnago sono stati impegnati alla Casa di riposo Ipab "Maria Gasparini" di Villabartolomea (Verona) per operazioni in supporto al personale sanitario. La struttura si è trovata nella necessità di riorganizzare gli spazi interni occupati dagli ospiti a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus: i decessi sono già stati 5, con 36 anziani contagiati e 12 tra il personale di servizio.



I Vigili del fuoco, intervenuti con il nucleo Nbcr (personale specializzato per lavorare in ambienti potenzialmente pericolosi), hanno provveduto a spostare arredi e attrezzature per consentire una ridistribuzione degli ospiti, procedendo successivamente alla sanificazione degli spazi comuni mediante l'uso di specifici prodotti igienizzanti.



In un altro comune della Bassa verones e, a Roverchiara, invece il sindaco Loreta Isolani ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus, assieme al marito, Claudio Valente, ex presidente di Coldiretti Verona e ex vicepresidente vicario di Veronafiere.