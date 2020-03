TREVISO Quasi 900 multe per non aver rispettato i divieti, in appena 15 giorni. Da quando Governo e Regione hanno stretto la morsa dei controlli per far rispettare distanze sociali e quarantena, in modo da tenere a bada il dilagare del coronavirus, i trevigiani hanno rigato bene, ma non benissimo. Questo almeno è quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura e relativi al numero di persone controllate e alle denunce che sono fioccate a quelli che, mettendo a rischio la salute propria e quella delle altre persone, hanno cercato di fare... Ultimo aggiornamento: 12:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA