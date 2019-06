Sequestrato un capannone: dentro 300 tonnellate di rifiuti speciali

COLOGNA VENETA - In provincia di Verona, a Cologna Veneta, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri del Noe di Treviso, in collaborazione con carabinieri di Cologna, hanno rinvenuto abbandonati in un capannone oltre 300 tonnellate di rifiuti speciali, in gran parte scarti di lavorazione tessile, del valore complessivo di circa 80 mila euro. L'immobile è risultato essere, nel passato, sede di una ditta fallita, ma attualmente di proprietà di un'impresa risultata invece del tutto estranea all'attività delittuosa. La procura della Repubblica, che ha coordinato l'azione dei Carabinieri del Noe, ha emesso un decreto di sequestro del capannone, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili dello smaltimento e la provenienza dei rifiuti.

