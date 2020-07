Auto finisce nel canale: conducente sbalzato, muore incastrato in una tubazione interrata

COLOGNA VENETA - Trovato il cadavere del conducente dell'auto finita questa notte in un canale: è un cittadino di Villa Bartolomea (Verona). È stato trovato incastrato in una tubazione interrata del canale il cadavere del conducente dell'auto che questa notte, poco dopo l'una, è uscita di strada finendo capovolta nel canale che costeggia via Ronchi a Cologna Veneta. S



ubito, quello che si è qualificato come il passeggero della vettura, un cittadino straniero rimasto ferito in modo non grave, ha detto ai soccorritori che il conducente era incastrato nell'auto. Ma le ricerche non avevano dato esisto, né all'interno della vettura né nel canale. Tanto che si è pensato che l'uomo, in forte stato confusionale per l'incidente, non ricordasse quanto fosse accaduto.



Le ricerche sono però continuate anche con l'ausilio del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, finché poco dopo le 10 è stato trovato il corpo di L.P. 53enne di Villa Bartolomea che, verosimilmente, era stato sbalzato al momento dell’impatto. L’uomo, risultato il proprietario della vettura, è stato riconosciuto da alcuni familiari che nel frattempo avevano raggiunto il luogo dell’incidente. La salma, su disposizione della Procura della Repubblica è stata traslata presso le camere mortuarie dell’ospedale di Legnago in attesa del riconoscimento ufficiale e dell’esame esterno. © RIPRODUZIONE RISERVATA