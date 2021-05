Nasce a Nogara la prima bottiglia di Coca Cola plastic free

VERONA - Nasce a Verona la prima bottiglia di Coca Cola plastic free. Coca-Cola introduce sul mercato italiano la sua prima bottiglia realizzata con il 100% di plastica riciclata (rPET), a conferma dell'impegno per un'economia sempre più circolare. Oltre la metà delle nuove bottiglie 100% rPet, al 100% riciclabili, saranno prodotte nello stabilimento di Nogara.

Questa innovazione, possibile a seguito dell'abolizione del limite del 50% di rPet nella produzione di bottiglie, sarà utilizzata non solo per i prodotti Coca-Cola, ma anche per gli altri marchi del portafoglio dell'azienda come Fanta, Sprite e FuzeTea per un totale di 150 milioni di confezioni nel 2021 realizzate completamente in plastica riciclata, un triplo incremento nei quantitativi di rPet utilizzato rispetto allo scorso anno. «Questa novità conferma la centralità nelle nostre strategie di crescita dello stabilimento di Nogara, dove oggi lavorano 500 colleghi e che dalla sua nascita ha visto ampliamenti e ammodernamenti per oltre 250 mln di euro» rileva Manuel Biella, Direttore Supply Chain di Coca-Cola HBC Italia.