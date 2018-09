Poroschenko, revocata cittadinanza onoraria. Ucraina: "servi" di Putin

Consiglio comunale di Verona ha approvato, nella seduta di ieri, la revoca della cittadinanza onoraria a Petro Poroschenko, con 28 voti favorevoli e 4 contrati della Lista Tosi e Ama Verona. Secondo la delibera di revoca «la precedente Amministrazione comunale aveva concesso in modo frettoloso e superficiale la cittadinanza onoraria della città di Verona al presidente ucraino Petro Poroshenko, per presunti e discutibili meriti in ordine al ritrovamento in Ucraina, delle opere d'arte trafugate al museo di Castelvecchio il 19 novembre del 2015. Nella realtà - rileva la motivazione -le indagini per il ritrovamento delle opere sono state svolte dalle autorità locali. Inoltre, il conferimento di tale onorificenza ha suscitato notevoli dubbi e dissensi sia a livello politico che dell'opinione pubblica veronese per la mancanza di una vera e propria discussione sulla sua concessione».

La revoca della cittadinanza onoraria al presidente ucraino Petro Poroschenko, decisa dal Comune di Verona, è per l'ambasciata Ucraina «un atto provocatorio preparato ad arte dal regime del Cremlino ed eseguito da forze politiche locali che si prestano ad uno sporco gioco politico». Lo afferma - in una nota - Yaroslav Moshkola, primo Segretario per gli affari politici dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia. «Se alcuni politici vogliono essere i burattini di Putin, allora io non posso ostacolare di esserlo» scrive Moshkola. «La decisione della maggioranza del Consiglio comunale di Verona - aggiunge - è un atto solo provocatorio, lontano dagli interessi dei cittadini veronesi e dai principi europei».



«Non è la prima volta negli ultimi anni, non appena l'Ucraina intraprende i passi importanti sulla via di riforme e sulla strada dell'integrazione europea - conclude - che riceviamo in risposta un bouquet di provocazioni preparate ad arte dal regime del Cremlino, ed eseguito da alcune forze politiche locali, strumento dello sporco gioco politico».

«Qualsiasi lettore del testo della risoluzione in oggetto - osserva Moshkola, riferendosi al provvedimento di revoca della cittadinanza - può trarre le giuste conclusioni leggendo le frasi continuamente utilizzate dalla propaganda russa, in particolare sulla 'guerra civilè (mentre ormai testimoniato da tutto il mondo l'aggressione militare russa contro l'Ucraina), 'violazione dei diritti dei russi in Ucrainà (mentre tutte le autorevoli organizzazioni internazionali confermano distruzioni di libertà civili nella Crimea annessa e nel Donbas occupato dal regime di Mosca)».



«Purtroppo - conclude il diplomatico ucraino - ci sono ancora alcuni politici che vogliono essere i burattini di Putin, allora io non posso ostacolare di esserlo, mentre il nostro scopo rimane invariato: rafforzamento dei rapporti inclusivi tra l'Ucraina e l'Italia e, in particolare, lo sviluppo della cooperazione economica, culturale ecc. con e per la comunità della bellissima Verona, nonché tutta la regione Veneto».

