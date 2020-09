​Citrobacter in ospedale a Verona, lettera aperta dei primari

VERONA - «Le dolorose conseguenze dell'infezione da Citrobacter hanno profondamente scosso la comunità sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di Verona». Comincia così la lettera che i primari dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona hanno scritto riguardo le infezioni causate dal batterio killer nell'ospedale della Donna e del Bambino.

«Come Direttori di Unità Operativa Complessa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - sottolineano in una lettera aperta - non possiamo che interpretare quello che è il sentire di tutti coloro che operano all'interno dei nostri Ospedali, quotidianamente, con impegno, abnegazione e grande rispetto per i pazienti».

«Ci sentiamo innanzitutto vicini alle famiglie che così tanto hanno sofferto per i drammatici eventi, umanamente comprendiamo il loro dolore e auspichiamo che le Autorità competenti possano definire questa vicenda» prosegue la missiva dei direttori delle UOC.

«Come parte viva di questa comunità - aggiungono - esprimiamo la nostra solidarietà ai colleghi dirigenti medici momentaneamente sospesi, auspicando che quanto prima vengano chiarite le loro posizioni, nel rispetto delle procedure idonee a definire le responsabilità di quanto accaduto. Avvertiamo altresì la necessità di spendere una parola per la nostra Azienda, una delle più grandi ed efficienti d'Italia che vive uno stretto e armonioso connubio tra Ospedale e Università».

«Questa devastante vicenda - sottolineano i primari - l'ha portata alla ribalta nazionale nel modo peggiore. Quanto di eccellente ogni giorno viene svolto dagli oltre 5mila dipendenti è passato in secondo piano, travolto da un'immagine profondamente negativa e questo rischia di togliere fiducia e serenità a quanti ogni giorno, bambini, adulti, anziani, con patologie importanti o meno, a noi si affidano arrivando dal nostro territorio o da ogni parte d'Italia». «Come Direttori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - concludono - rivendichiamo di appartenere ad una eccellenza sanitaria con forte vocazione educativa, in cui il malato è sempre al primo posto e dove ogni atto medico è svolto con scienza e coscienza».

