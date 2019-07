CISOLINO (VERONA) - Un uomo è morto questa mattina dopo essersi rovesciato con il suo trattore. L'incidente è avvenuto a Cellore d'Illasi, in località Cisolino, in provincia di Verona. L'agricoltore, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore che si è capovolto e non ha dato scampo all'uomo, rimasto schiacciato sotto il mezzo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con l'elicottero di Verona Emergenza.

