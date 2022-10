Ciclovia del Garda: approvato l'accordo per il tratto di Malcesine

VERONA - La Giunta regionale del Veneto ha approvato l'Accordo di programma tra Regione, Comune di Malcesine (VR) e Veneto Strade per la progettazione esecutiva della Ciclovia del Garda. Il progetto interessa il territorio del Veneto, della Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento per un totale di 165 km di strada ciclabile sulle sponde del lago di Garda.

I numeri

La Ciclovia si connetterà con l'itinerario 7 della rete europea ciclabile EuroVelo e toccherà 19 comuni della riviera, tra cui 8 veneti in provincia di Verona: Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda per una lunghezza di circa 67 km. Nel 2021 era stato depositato al Ministero delle Infrastrutture il progetto di fattibilità tecnico economica a cui è seguito una delibera della Giunta con l'approvazione di specifici accordi presi con le amministrazioni comunali interessate. Al comune di Malcesine spetterà la realizzazione di un collegamento ciclopedonale dal km 2+195,15 e km 4+644,70 per un totale di quasi 2 milioni di euro di spesa. «La Ciclovia del Garda porterà un’ulteriore valorizzazione turistica del territorio, contribuendo a portare i visitatori anche nell’entroterra gardesano. In particolare, pensiamo ad un viaggiatore “slow”, attento alla mobilità sostenibile e rispettoso dell'ambiente» ha commentato la Vicepresidente della Regione Elisa De Berti.