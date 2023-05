«Aiuto, il terreno è franato», ma i ciclisti avevano seguito la traccia di un animale ed erano finiti in un tratto ripido di bosco Foto

DOLCE' (VERONA) - Si è concluso attorno alle 22 di sabato 20 maggio l'intervento in aiuto di due ciclisti in difficoltà sul Monte Pastello. Verso le 17.30 la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona, a seguito della chiamata di due uomini, zio e nipote di Mantova, di 50 e 39 anni, che dicevano di essere bloccati con le proprie ebike a causa del terreno franato e di non riuscire più a muoversi. Ricevute le coordinate, i soccorritori li hanno geolocalizzati. Avvicinatasi in auto, una squadra ha disceso dall'alto il sentiero e li ha individuati. In realtà avevano seguito la traccia di qualche animale ed erano finiti in un tratto boscato molto ripido con salti di roccia. Una volta raggiunti, i soccorritori hanno calato loro e le biciclette fino al sentiero sottostante.

Due soccorritori sono quindi risaliti a monte con zio e nipote fino ai mezzi, mentre altri due sono scesi portando le biciclette per poi ricongiungersi con il resto della squadra.