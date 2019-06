Operato a Verona il chitarrista di Elton John caduto in Arena durante il concerto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - È stato operato per una frattura scomposta alla mano sinistra, membro storico della band del, infortunatosi durante il concerto del 29 maggio, scivolando sul palco dell’Arena di Verona. L'intervento è stato eseguito dal dottor Massimo Corain, responsabile dell’Unità operativa complessa di Chirurgia della Mano dell’ospedale di Borgo Roma. Il dottor Corain ha ricevuto l’artista californiano l’indomani dell’infortunio e ha eseguito l’intervento venerdì 31 maggio. L’intervento si è reso necessario per riallineare e stabilizzare al meglio la frattura che, se non trattata adeguatamente, avrebbe compromesso non solo il tour della band ma probabilmente anche le eccezionali performance dei uno dei migliori chitarristi al mondo. Ventiquattro ore dopo l’intervento, ovvero sabato 1° giugno, Jorgenson, nel proseguo del Tour di Elton John, si è esibito a Wiesbaden (Germania), ed ha voluto dedicare una performance al Centro di Chirurgia della Mano dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.