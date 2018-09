Chievo, al via il processo bis per le plusvalenze fittizie

È iniziato innanzi al Tribunale federale nazionale della Figc, guidato da Cesare Mastrocola, il processo bis nei confronti del Chievo e del suo presidente Luca Campedelli per la vicenda delle presunte plusvalenze fittizie. Il Chievo, accusato con il Cesena di illecito amministrativo relativo al triennio 2014-2017, è stato deferito per responsabilità diretta ed oggettiva. Il 25 luglio scorso il Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità nei confronti del club veneto per la mancata audizione del suo presidente e aveva inviato di nuovo gli atti alla Procura federale, costretta a istruire un nuovo procedimento. In quell'occasione, la Procura Figc aveva chiesto nei confronti del club clivense una penalizzazione di 15 punti da scontare nella stagione precedente, quindi la retrocessione, e nei confronti di Campedelli un'inibizione di 36 mesi. Il patron del club veneto è presente all'udienza odierna. Discorso diverso potrebbe riguardare il Cesena che nel frattempo è fallito. Presente a processo (che si svolgerà a porte chiuse) anche il Crotone che chiederà di essere ammesso come parte interessata, essendo l'ultima delle retrocesse nella passata stagione di serie A.

