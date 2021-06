Chiara Ferragni sulle giostre a Gardaland con Leone. Ma i fan notano un "dettaglio choc": «Com'è possibile?». Ieri, l'imprenditrice digitale ha trascorso una giornata nel parco divertimenti lombardo insieme al figlioletto di tre anni, alla sorella Francesca e al suocero Franco.

Chiara ha documentato l'inusuale pomeriggio con foto e video su Instagram, ma un filmato in particolare ha attirato l'attenzione dei follower. Nella clip, condivisa sul feed, Chiara Ferragni e Leone ridono felici sulle "montagne russe" per bimbi, tra salite e mini discese. Il bimbo, super coraggioso, affronta tutto abbracciato alla mamma. Ma dietro di loro spunta una signora "misteriosa".

Immediati i commenti dei fan su Instagram: «Ma la signora che dietro di loro ha ripreso tutto con il telefonino? Bellissimo». E ancora: «La signora che li riprende? Le sta perfino per cadere il cellulare! Troppo forte». Insomma, i follower adocchiano una fan che ha avuto la fortuna di fare il giro sulla giostra con la sua beniamina e non ha voluto perdersi neanche un secondo, anche a costo di far cadere il cellulare. Risate social.