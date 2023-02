Chef stellato Perbellini rileva lo storico ristorante "12 Apostoli" del cuoco-poeta Giorgio Gioco

VERONA - Giancarlo Perbellini, lo chef pluristellato veronese, ha annunciato di avere rilevato in città il Ristorante 12 Apostoli, storico locale fondato da Giorgio Gioco, il cuoco-poeta. Perbellini trasferirà al 12 Apostoli la sua cucina e la sua squadra di «Casa Perbellini», il ristorante due stelle Michelin che a luglio chiuderà i battenti a San Zeno, dove era stato aperto nove anni fa. «Chi conosce la mia storia professionale e la storia gastronomica di Verona - ha detto Perbellini senza nascondere la commozione - sa benissimo che cosa ha rappresentato il ristorante 12 Apostoli per me e per questa città. Di fronte a questa possibilità, non ho avuto dubbi: è la 'Casa' che ho sempre sognato». Perbellini ha iniziato la sua carriera nel 1984, giovanissimo, proprio accanto a Giorgio Gioco nel 12 Apostoli, ristorante già stellato nel 1958. «Per me e per la mia squadra questa rappresenta una nuova sfida. Tutti i limiti strutturali che mi hanno sempre impedito in qualche modo di esprimermi al 100% non ci saranno più. Arricchiremo il ristorante di ulteriori spazi e prevediamo anche una sola a uso esclusivo per eventi privati. Guadagneremo circa 10 coperti e allargheremo la brigata» ha concluso Giancarlo Perbellini che controlla 10 locali tra Verona, Milano, la Sicilia e il lago di Garda.