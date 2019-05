È disabile il pilota finito nell'Adige con il Cessna: ferito a una gamba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA -, milanese, 48 anni, è l’anima di "Ali per tutti", l’associazione che ha fondato per dare ai portatori di handicap la possibilità di prendere il brevetto per guidare velivoli: ci è riuscito proprio in Veneto facendo diventare la scuola di volo dil’unica in Italia in grado di diplomare piloti disabili.Ieri asi è miracolosamente salvato planando durante una lezione alla guida di un Cessna, riuscendo ad evitare la tragedia e salvando - con la perfetta manovra di "ammaraggio" - anche la persona che era con lui.