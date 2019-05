VERONA - Tragedia sfiorata nel pomeriggio nel Veronese. Un aereo monomotore, Cessna 210 (non ultraleggero come sembrava in un primo momento) è precipitato poco dopo le 17 nel fiume Adige in località Settimo, una zona del comune di Pescantina in provincia di Verona. A bordo del velivolo c'erano persone (non 4 come sembrava in un primo momento), il pilota e un passeggero, che sono stati sbalzati fuori e finiti in acqua, poi trascinati in parte dalla corrente, ma quindi recuperati dai soccorritori e ricoverati per precauzione (codice giallo, non gravi).

