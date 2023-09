Cerea. Stampano l'effigie di Mussolini sullo scontrino: «Non lo toglieremo mai, ci fa pubblicità»

CEREA (VERONA) - «Ha fatto anche cose buone». È la celeberrima frase di cui si capisce di chi e di cosa si parli, anche se manca il soggetto. Ed è la stessa pronunciata dalla titolare del bar Armando di Cerea (Verona), per difendere - più che giustificare - la propria scelta "commerciale": stampare l'immagine di Mussolini sugli scontrini.

Una trovata rimasta impunita che madre e figlia, la 62enne Maristella Finezzo e Marica Bologna (che ha recentemente rilevato la proprietà) non solo hanno tutta l'intenzione di mantenere, ma che addirittura rivendicano, facendosi baffo della morale: «Togliere la faccia del duce dagli scontrini? Non ci penso nemmeno, con tutta la pubblicità che ci fa.

Tanto non è un segreto per nessuno che sono di destra».

Il caso esplose per la prima volta nel 2014 ma da allora nulla è cambiato. Anche perché la legge Scelba, contro l'apologia di fascismo, vieta esplicitamente solo "la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista" e quindi episodi come questo restano, purtroppo, alla luce del sole.

«Se da allora non abbiamo avuto guai giudiziari, significa che non commettiamo alcun reato» affermano infatti le titolari, che poi rilanciano: «Mio padre, che era un democristiano, diceva che Mussolini non era un uomo per niente malvagio. E qui la frase che non ha bisogno di presentazioni: «Ha fatto degli errori come tutti i dittatori. Anche Putin ne ha fatti e non mi sembra sia un fascista. Mussolini avrà sbagliato con le leggi razziali ma ha fatto anche cose buone».

Fatto sta che nessuno ha denunciato o ha segnalato nulla per eliminare questo richiamo al fascismo negli scontrini di un esercizio pubblico commerciale. «Comunque non c’è problema - aggiungono - in paese la gente ci conosce. Ho sempre il bar pieno: ci sono persino marocchini e tunisini che ci portano il cous cous quando lo fanno. Qui non si fanno distinzioni razziali. E non si dà da bere olio di ricino, al massimo vino e spritz».

«E poi - si chiede la titolare facendo leva su un’altra colonna dell’ideologia fascistoide - c’è chi indossa le magliette di Che Guevara, per quale motivo io non potrei esporre nei miei scontrini il profilo del duce?».