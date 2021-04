Centro benessere nascondeva i massaggi sexy: arrestata la maitresse

Nei giorni scorsi, alcuni residenti di via Volto San Luca avevano segnalato ai militari di Verona lo strano andirivieni di uomini o in un centro benessere di quella strada. Ad insospettire è stato il fatto che i clienti si soffermavano anche solo per 15 minuti, decisamente pochi per un massaggio rigenerante. I militari hanno osservato per qualche giorno l'attività del "Sesto Senso" e nel pomeriggio di ieri sono intervenuti.

All'interno erano presenti tre donne, due cinesi ed una mediorientale, alle prese con altrettanti clienti, un italiano e due indiani. Le indagini hanno permesso di stabilire che una delle donne presenti, una quarantacinquenne incensurata, svolgeva unicamente le funzioni di maitresse. Infatti, accoglieva i clienti, contrattava la prestazione e ritirava il denaro. Il tariffario prevedeva prestazioni esclusivamente a sfondo erotico per una spesa compresa tra i 50 ed i 100 euro. Per la tenutaria si sono aperte le porte del carcere, mentre il locale è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.