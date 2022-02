Centro estetico super affollato: aveva 5 dipendenti in nero su 8. Multa da 54.000 euro e stop

VERONA - I finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno scoperto in città un centro estetico con cinque (su otto) dipendenti in nero, privi di contratto e in totale assenza di garanzie previdenziali e assistenziali. I finanzieri avevano osservato che l’esercizio, gestito da un cittadino straniero, era quotidianamente frequentato da un cospicuo numero di clienti, evidentemente attratti anche dai prezzi particolarmente vantaggiosi rispetto alla concorrenza. È scattata pertanto l’immediata segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona per l’applicazione della misura di sospensione dell’attività oltre alla “maxi-sanzione” nei confronti del datore di lavoro per un ammontare complessivo di circa 54 mila euro. I “Baschi Verdi” di Verona, qualche giorno prima, avevano sorpreso a lavoro un barbiere, anch’egli di origini extracomunitarie, nonostante lo stesso fosse soggetto in quel periodo all’obbligo di isolamento in virtù delle norme “anti-COVID”. Lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver messo in concreto pericolo la salute dei cittadini in violazione di una espressa disposizione normativa. I finanzieri hanno inoltre applicato la sanzione amministrativa che prevede la chiusura temporanea (per cinque giorni) dell’esercizio commerciale.