Cariverona, bando da due milioni di euro per progetti che diano nuova vita a spazi degradati

VERONA - Ammontano a 2 milioni di euro i fondi messi a disposizione da Fondazione Cariverona con il bando RigenerAzioni, pubblicato oggi, 6 marzo, sul proprio sito. Trasformare spazi pubblici dismessi, degradati o sottoutilizzati in nuovi centri di promozione e aggregazione sociale, per migliorare la vita delle comunità e promuoverne la coesione: è la sfida lanciata dalla Fondazione per stimolare processi di rigenerazione nei cinque territori di riferimento (Verona, Vicenza, Belluno, Mantova, Ancona). Le domande di partecipazione, presentate da reti di partenariato pubblico-private, dovranno essere inviate online entro il 23 giugno e prevedere un cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto.

Il contributo richiesto non potrà superare i 120 mila euro. Gli enti che parteciperanno al bando sono chiamati a favorire processi di crescita sostenibile del territorio nel medio-lungo periodo attraverso la promozione di attività economiche, culturali e sociali e la presenza di presidi di prossimità per dare nuova vita a luoghi pubblici che oggi versano in stato di abbandono o non sono adeguatamente valorizzati significa sostenere modelli di organizzazione e di governance innovativi. L'iniziativa tocca trasversalmente i tre obiettivi strategici stabiliti da Fondazione Cariverona: non solo migliorare la qualità di vita e il benessere delle comunità, ma anche tutelare il territorio e valorizzare il capitale umano attraverso il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva.