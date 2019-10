Droga e microcellulari ai detenuti: la complice era un'infermiera

VERONA - Volevano introdurre a Montorio droga e micro telefonini per i detenuti del carcere di Verona, ma in tre sono stati intercettati ed arrestati. È il frutto di un'operazione del Nucleo investigativo triveneto e della Polizia penitenziaria di Padova e Verona coordinati dalla Procura: i 3 arrestati in flagrante, sono stati trovati in possesso di circa 400 grammi di hashish. Alla luce dei fatti la Procura ha emesso decreti di perquisizione nei confronti di 7 persone, tre delle quali detenute a Verona e hanno coinvolto oltre 25 unità del Corpo con unità cinofile.



Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, sono stati trovati e sequestrati diversi micro cellulari pronti a essere introdotti in carcere. Perquisizioni anche nel carcere di Verona, dove un detenuto è stato trovato in possesso di un microtelefono, grazie al quale era in grado di gestire attività di spaccio sia all'interno che all'esterno del penitenziario. Stando alle prime ricostruzioni, i telefoni cellulari sarebbero stati introdotti grazie alla complicità di un'infermiera in servizio nella struttura detentiva. Alla donna è stato già interdetto l'ingresso all'interno del carcere.

