Caporalato a Verona, 50 stranieri sfruttati: pagati una miseria e costretti a lavorare tra gli escrementi di animali

VERONA - L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, un caporale è in carcere e l'altro agli arresti domiciliari.

Ieri mattina, 13 giugno, i carabinieri di Legnaro e quelli dell'Ispettorato del lavoro di Verona hanno eseguito due misure cauteari.

Le indagini

Le indagini sono cominciate nel novembre 2022 quando un uomo originario del Marocco ha denunciato di essere sfruttato sul posto di lavoro. Con lui altri suoi connazionali vivevano la stessa situazione. Ha raccontato di essere obbligato ad accompagnare altri stranieri al lavoro con un furgone, fornito dal caporale, e molti erano sprovvisti di permesso di soggiorno. Da lì i carabinieri hanno ricostruito l'organizzazione, la suddivisione dei ruoli dei vari soggetti.

Il titolare della società a responsabilità limitata era un 40enne marocchino residente ad Arcole ed era lui a raccogliere gli ordini da parte delle aziende locali: con l'aiuto di una 42enne di Sona sceglieva gli operai da inviare nei vari luoghi di lavoro, dai campi all'industria. Si avvaleva di alcuni caporali, sempre marocchini, che controllavano gli operai e li pagavano, facendo da tramite. Anche loro, pur essendo collaboratori del capo, venivano sfruttati.

Il sistema di caporalato

I lavoratori, circa 50, venivano prelevati dai caporali con i furgoni nelle prime ore della giornata (tra le 03:00/04:00 della notte), lungo le strade o presso le piazzole delle aree di servizio, nei comuni di Legnago, Cerea, Roverchiara, S. Bonifacio, Arcole e Bovolone e condotti nei vari luoghi di lavoro e venivano pagati con pochi euro all’ora. I lavoratori clandestini, che dormivano in abitazioni fatiscenti, casolari abbandonati, occupati spesso in modo abusivo, ubicati in vari comuni della bassa veronese, venivano pagati in contanti con cadenza settimanale, a volte anche meno di quanto pattuito oralmente; inoltre, erano costretti a lavorare in ambienti spesso malsani, pieni di escrementi (allevamenti di animali) senza i necessari dispositivi di protezione individuale. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico di sei persone le quali, a suo tempo, erano state deferite alla Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Quindi, sulla base del grave quadro indiziario illustrato, l’Ufficio GIP del Tribunale di Verona, su richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica scaligera, ha emesso un provvedimento cautelare con il quale: per il 40enne gestore della società è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari. Concluse le formalità di rito, il primo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, mentre la donna è stata accompagnata presso la propria abitazione per rimanere in regime di “arresti domiciliari”.