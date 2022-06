Il capo degli ultras dell'Hellas (dirigente di Fn): «Tommasi non arriva a fine mandato»

VERONA - «Damiano Tommasi, al di là dell'esperienza che non ha, verrà usato da burattino della sinistra che gli sta dietro. Non arriverà a fine consiliatura». Ne è convinto Luca Castellini, capo della curva sud del Verona e dirigente locale di Forza Nuova: «Considero centrodestra e centrosinistra utili alla stessa causa globalista, ma è ovvio che Verona sia un simbolo per la sinistra, e quella più velenosa cercherà di usarlo come grimaldello». «La curva non è orientata elettoralmente, ognuno ha votato per conto suo: questo è un passaggio politico-elettorale, e vedremo che succede: per le tifoserie non cambia nulla, la repressione è statale. Al comune invece sono convinto che certa sinistra spingerà su gender e immigrazione scavalcando il sindaco, che subirà questa spinta e alla fine non ci starà più dentro».