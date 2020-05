Salvini: «Più capienza all'Arena? Il Governo ascolti i Comuni dopo aver accontentato i clandestini»

VERONA - «Il governo ignora le richieste del Comune di Verona che, con buonsenso e responsabilità, chiede di aumentare la capienza dell'Arena. Sono al fianco di questa splendida città: daremo battaglia affinché il governo, dopo aver accontentato i clandestini, finalmente possa ascoltare anche i Comuni italiani». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, sostenendo la richiesta del sindaco di Verona Federico Sboarina.

LA REPLICA

«L'Arena di Verona è un bene culturale patrimonio dell'umanità, oltre che della città di Verona e non può trasformarsi in un campo di battaglia politica. Il Comune chiede di aumentare la capienza, la risposta sarà di ordine sanitario, tutto il resto sono chiacchiere e strumentalizzazioni che non aiutano né i veronesi né il settore dello spettacolo e del turismo così martoriato dalla crisi». Così Francesca Businarolo, presidente della commissione Giustizia e deputata M5S replica al leader della Lega Matteo Salvini in merito alla richiesta del sindaco Sboarina.

Ultimo aggiornamento: 12:51

