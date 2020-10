VERONA - È veronese, originaria dell’Argentina, e ha conquistato la Cina con la sua voce. Daniela Bessia, 31 anni, è una star della musica e della Tv cinesi. Da febbraio è tornata a Legnago, la città del Veronese che ha dato i natali alla nonna Edvige Merlin, partita a 19 anni per l’Argentina con la famiglia. E dove, oggi, Daniela ha raggiunto la madre dopo 9 anni da star in Cina. Con il suo video musicale “Dime Que Si” girato tra Shanghai e Buenos Aires, la giovane musicista, che parla e canta in cinese, spagnolo, inglese e italiano, ha venduto milioni di dischi. Oggi è membro ufficiale dei Grammy Awards, gli Oscar della musica. In Cina ha partecipato a programmi come “China’s Got Talent” e “Avenue of the stars” ed ai primi di luglio la catena Tv Nazionale Cinese (CCTV) le ha dedicato un documentario.



Come è nata la tua esperienza in Cina?

«A Buenos Aires lavoravo nello spettacolo per pagarmi gli studi del Conservatorio di musica e ho conosciuto un’agenzia artistica che mi ha proposto all’ambasciata Cinese come conduttrice dello spettacolo del Capodanno a Pechino. Poi, nel 2008, ho partecipato al concorso “Ponte Cinese“, un reality show con studenti che rappresentano il mondo intero. E mi sono innamorata di Shanghai, una città cosmopolita. Dopo le riprese dello show televisivo, sono riuscita a ottenere una borsa di studio. Un giorno nel campus universitario è arrivato il direttore del programma “Chinese Talent” che mi ha visto cantare e mi ha voluta nello show. È stato un successo. Da quel momento, la mia vita è cambiata».

Lei è tornata in Italia, a Legnago, a febbraio, nel pieno dell’emergenza Covid, come l’ha vissuta in Cina?

«Ho vissuto il Covid nel peggior momento in entrambi Paesi. Dalle sue origini in Cina, dove ho trascorso circa due mesi in quarantena. Penso che il governo di Shanghai abbia fatto un ottimo lavoro. Eravamo molto controllati e protetti in una città di più di 24 milioni di persone. Arrivata in Italia a metà febbraio, sono rimasta in quarantena volontaria. Poi hanno cominciato ad aumentare i casi di Covid, e di nuovo la paura».

Torniamo alla musica, quanto le sue radici “legnaghesi” e venete hanno influito? E cosa ricorda della nonna italiana?

«Durante la mia educazione ho condiviso molto tempo con mia nonna. Ho conosciuto la sua storia, e della sua famiglia immigrata a Buenos Aires nel dopoguerra. Sono cresciuta ascoltando le meraviglie dell’Italia. Mangiando il cibo della cucina veneta. Oggi sono qui. Forse in qualche modo sono tornata alle mie radici».

Quando canta preferisce lo spagnolo?

«Canto in spagnolo, inglese e cinese, ma anche canzoni in italiano, francese e portoghese. Se dovessi scegliere direi spagnolo, dato che è la mia lingua madre, ma come sonorità preferisco l’italiano».

Quale sarà il suo prossimo progetto musicale?

«Sto preparando un nuovo video, “Crazy”, in inglese-spagnolo, con la collaborazione del regista Gabriel Grieco. Contemporaneamente lavoro all’uscita di un nuovo album musicale, con tutte canzoni originali, prodotto da Andy Santana Bass».

Ma lei oggi si sente più italiana, argentina o cinese? E quanto la musica ha la forza di unire i popoli?

«Mi sento Italo-argentina. Perché sono nata e cresciuta a Buenos Aires, ma in una famiglia veneta. Mentre la Cina è la casa che mi ha sempre accolto a braccia aperte e mi ha dato molte opportunità. La musica, è uno strumento magico che raggiunge tutte le culture, indipendentemente dalla lingua, creando e costruendo ponti, connettendoci alle emozioni attraverso le melodie. La musica era, è e sarà sempre una lingua che unisce i popoli». © RIPRODUZIONE RISERVATA