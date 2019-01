Cane antidroga smaschera due pusher, sono ventenni marocchini

VERONA - Due stranieri sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Verona con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I baschi verdi durante un controllo hanno fermato un giovane marocchino e dalla perquisizione domiciliare, con l'ausilio di una cane antidroga, sono stati recuperati e sequestrati 90 grammi di hascish e 1.200 euro nascosti in cantina.



Controlli più approfonditi hanno permesso di scoprire, in una stanza in uso ad un connazionale, 20 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. I due stranieri così sono stati arrestati dai finanzieri. Nella direttissima in Tribunale il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno dei due arrestati, mentre l'altro è stato sottoposto all'obbligo di dimora con firma tre volte alla settimana.

