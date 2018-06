Attraversa il baratro su una fune sospesa nel vuoto: precipita e muore

Matteo Pancaldi, un modenese di 28 anni il giovane morto venerdì 29 giugno in montagna dopo essere precipitato mentre attraversava un baratro su una fune sospesa nel vuoto: un volo di 200 metri. Le operazioni di recupero della salma, precipitata in un crepaccio, sono durate quasi cinque ore e hanno impegnato venti uomini del Soccorso Alpino di Verona e del Trentino meridionale.



VERONA - Un 25enne è morto questa sera sulle montagne al confine tra Verona e Trento precipitando mentre. L'incidente è avvenuto sui, tra Passo delle Fittanze e Sega di Ala, a 1399 metri di quota.Lo "" (da slickline, la fettuccia sospesa nel vuoto sulla quale camminano i praticanti di questo sport estremo) è la pratica sportiva che prevede appunto il passaggio da una montagna all'altra su corde sospese nel vuoto, cui gli appassionati restano agganciati con un sistema di moschettoni. Per cause ancora da chiarire, e l'uomo si è schiantato al suolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Verona con l'eliambulanza e una squadra del Soccorso Alpino, ma ormai non c'era nulla da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Trento.